Верховный суд Великобритании разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу подать апелляцию против экстрадиции в США, где его обвиняют в шпионаже.

На двухдневных слушаниях адвокаты Ассанжа утверждали, что обвинения против их подзащитного политически мотивированы и что запрос США на его экстрадицию незаконен.

Судьи решили, что Ассанж сможет представить доказательства этого на новом апелляционном заседании, если США не дадут «удовлетворительные ответы» на вопросы, гарантировано ли Ассанжу право на свободу слова и не грозит ли ему смертная казнь.

Дело продолжат рассматривать 20 мая.

Если бы Ассанжу отказали в разрешении на апелляцию, его могли бы экстрадировать в США в течении нескольких дней.

В США основателю WikiLeaks предъявлены 17 обвинений в шпионаже и одно обвинение в неправомерном использовании компьютера в связи с публикацией секретных документов о деятельности США в Ираке и Афганистане. Американские прокуроры утверждают, что Ассанж помог бывшей военнослужащей США Челси Мэннинг выкрасть военные файлы, которые потом были опубликованы на сайте WikiLeaks.

По предъявленным обвинениям в США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы. Избегая экстрадиции, 52-летний журналист провёл семь лет в посольстве Эквадора в Лондоне, а последние пять лет – в тюрьме. Адвокаты Ассанжа утверждают, что его экстрадиция будет равносильна наказанию за политические взгляды и нарушит его право на свободу слова. Парламент Австралии, чьим гражданином является Ассанж, призвало разрешить журналисту вернуться на родину. (svoboda.org)