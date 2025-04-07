Канадские власти подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введенных Соединенными Штатами пошлин в размере 25% на импортируемые из Канады автомобили и запчасти. Об этом говорится в заявлении на сайте ВТО.

«Канада запросила консультации ВТО по спорам с Соединенными Штатами относительно мер США, вводящих пошлину в размере 25% на автомобили и автомобильные детали из Канады», — указывается в тексте.

Отмечается, что, по мнению канадской стороны, эти меры не соответствуют обязательствам Вашингтона по различным положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года.

В соответствии с процедурами, установленными ВТО, конфликтующим сторонам предоставляется 60 дней для обсуждения возникших разногласий и поиска удовлетворительного решения. Если им не удаться достичь компромисса, Канада может запросить созыв экспертной комиссии, задача которой заключается в составлении отчета с рекомендациями по разрешению спора. По данным ВТО, несмотря на то, что эти рекомендации не носят обязательного характера, страны-участницы организации зачастую выполняют их. Срок подготовки отчета в среднем составляет около года.