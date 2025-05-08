Евросоюз намерен инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с пошлинами США, для чего будет направлен запрос на проведение соответствующих консультаций. Об этом сообщает CNBC.

В заявлении Еврокомиссии отмечается, что в ЕС недвусмысленно считают, что тарифы США грубо нарушают фундаментальные правила ВТО.

Евросоюз хочет подтвердить, что согласованные на международном уровне принципы имеют значение и не могут быть проигнорированы ни одним членом торговой организации, включая США, добавили в ЕК.