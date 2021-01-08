Власти США не исключают предъявление Трампу обвинений за штурм Капитолия

Исполняющий обязанности федерального прокурора округа Колумбия Майкл Шервин не исключил привлечения действующего президента США Дональда Трампа к ответственности в связи с беспорядками в Капитолии. Об этом сообщает CNN.

«Мы изучаем всех действующих лиц и всех, кто сыграл роль [в беспорядках]. При наличии доказательств будут предъявлены обвинения», — ответил Шервин на вопрос о том, изучает ли следствие роль Трампа в произошедшем.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. (Газета.Ру)