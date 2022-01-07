Власти США арестовали гражданина Колумбии Марио Паласиоса по подозрению в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза, сообщил агентству Reuters анонимный источник в американских правоохранительных органах.

Арест бывшего военного открывает путь к предъявлению первых уголовных обвинений по делу об убийстве Моиза, которое спровоцировало политический кризис в карибской стране.

Власти Гаити арестовали 45 человек в связи с преступлением, но официальных обвинений пока никому не предъявили.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что Паласиос впервые предстанет перед федеральным судом Майами во вторник во второй половине дня.

Власти Гаити установили, что Паласиос входил в группу бывших колумбийских военных, участвовавших в июльском нападении на резиденцию Моиза.

Паласиос был задержан на Ямайке в октябре и в понедельник депортирован обратно в Колумбию. По сообщению двух близких к ситуации источников, он был арестован в Панаме.

Представитель властей Панамы, пожелавший сохранить анонимность, сказал, что Паласиос выразил намерение сдаться властям США.