Власти Саудовской Аравии разрешат 60 тыс. подданных и резидентов страны, которые сделали прививку против нового коронавируса, совершить в текущем году (паломничество к святым местам ислама). Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении министерства по делам хаджа и умры королевства.

«В свете того, что весь мир становится свидетелем продолжающегося развития пандемии коронавируса и появления его новых мутаций, <…> принято решение ограничить рамки проведения ритуалов хаджа в 1442 году по хиджре (начался 20 августа 2020 и продлится до 9 августа 2021 года по григорианскому календарю). Общее число паломников — подданных и резидентов страны любой национальности — будет составлять 60 тыс.», — приводит выдержки из сообщения ведомства Саудовское агентство печати.

Помимо этого, в хадж смогут отправиться только лица от 18 до 65 лет, которые сделали прививку от коронавируса в соответствии с требованиями королевства. «К хаджу будут допущены те, кто получил первую дозу препарата не позднее чем за 14 дней [до паломничества], а также те, кто сделал прививку после выздоровления [от вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19]», — подчеркивается в заявлении.

Обычно на хадж собираются несколько миллионов мусульман. За последние 10 лет, по данным властей королевства, его совершили порядка 150 млн человек. В прошлом году из-за пандемии коронавируса путешествие в Мекку в ходе хаджа впервые в современной истории было разрешено совершить всего тысяче паломников, притом только подданным Саудовской Аравии.

В этом году большой хадж к святыням ислама, в котором снова разрешено принимать участие иностранцам, выпадает на 17-22 июля. Малый хадж (умру) можно совершить в любое время года.

По последним данным, в королевстве с населением 34,2 млн человек с начала пандемии было зарегистрировано 463 703 случая COVID-19, 7 537 пациентов умерли от последствий заражения. Всего на текущий момент в Саудовской Аравии зарегистрировано 10 112 человек, проходящих лечение, из которых 1 559 находятся в критическом состоянии. Количество доз препаратов от коронавируса, введенных жителям страны, составляет 15 483 478. (ТАСС)