# неоднократно писало о том, что Министерство труда и социальной защиты населения совершенно необоснованно лишало инвалидов I, II, III групп их статуса. Таким образом, многие инвалиды были лишены пенсии, которая зачастую являлась единственным источником их существования. Это привело к многочисленным акциям протеста со стороны инвалидов (www.turan.az/ext/news/2021//free/Chetin_sual/az/4817.htm/001 , www.amerikaninsesi.org/a/group-of-war-veterans-held-a-protest/6514970.html).

11 июня 2022 года председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Байрамов сообщил о внедрении в нашей стране новых критериев по определению инвалидности.

«Новые критерии будут внедрены с 1 июля этого года. Если раньше имелось три группы инвалидности, то, согласно новым критериям, инвалидность будет оцениваться в более широком диапазоне, на основе определения процента потери функций организма человека. При этом за основу будет браться степень ограничения жизнедеятельности человека по 7 основным категориям: самообслуживание, свободное передвижение, выбор направления, общение, речь, контроль поведения, обучение и трудовая деятельность», — заявил Анар Байрамов (media.az/society/1067863883/v-azerbaydzhane-invalidnost-budet-opredelyatsya-po-novym-kriteriyam).

По мнению заместителя председателя общества инвалидов по зрению Рейхан Джафаровой, новые критерии введены для того, чтобы точно определить объем материальной помощи, которая требуется тому или иному инвалиду. «Например, не все инвалиды I группы находятся в одинаковом положении. Некоторые из них вполне трудоспособны. Но все они получают одинаковую пенсию», — сказала # Рейхан Джафарова.

Мы также решили узнать мнение Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации. Как заявил пресс- секретарь этого ведомства Турал Гурбанов, новые критерии внедрены для улучшения благосостояния граждан. «Расширен список болезней, переболев которыми граждане могут претендовать на получение инвалидности. Раньше в этот список были включены всего 130 наименований болезней. Благодаря внедрению новых критериев количество этих болезней будет составлять 600 наименований», — сказал нам Турал Гурбанов.

По словам главы общественного объединения Забота об инвалидах Отечественной войны Фиридуна Мамедова, до 2015 года в перечень болезней, переболев которыми граждане могли претендовать на получение инвалидности, было включено 1500 наименований. Однако в 2015 году Кабинет министров ввел изменения в этот перечень. После этих изменений количество этих болезней сократилось до 130. После внедрения новых критериев в этом списке будет до 600 наименований болезней. «Это означает, что чиновники решили пойти на уступки инвалидам», — отметил Фиридун Мамедов.