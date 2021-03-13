Власти Миннеаполиса выплатят $27 млн семье Флойда

Власти города Миннеаполис (штат Миннесота) выплатят $27 млн в рамках урегулирования иска со стороны семьи афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб весной прошлого года в результате задержания полицейскими. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP), передает ТАСС.

По его информации, заседание городского совета, на котором была установлена сумма выплат, прошло в пятницу. Решение было принято единогласно. Адвокат родственников афроамериканца Бенджамин Крамп подчеркнул, что «это наиболее крупная сумма, о возмещении которой удавалось договориться до начала судебного разбирательства по делу о смерти темнокожего».

В июле прошлого года родственники Флойда подали судебный иск к властям Миннеаполиса и четырем экс-сотрудникам полиции с требованием выплатить компенсацию. Предполагалось, что ее размер должен определить суд. По информации AP, достижение договоренности о сумме компенсации, скорее всего, не повлечет за собой прекращения судебного процесса.