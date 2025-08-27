При стрельбе в школе Миннеаполиса (штат Миннесота, США) погибли три человека, включая самого стрелявшего.

Информацию об этом распространил Департамент юстиции США. Отмечается, что в результате инцидента пострадали 20 человек. О личности погибших и преступника не сообщается.

Еще 17 человек получили ранения, уточнили в ведомстве.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил по меньшей мере о 2 убитых и более 10 пострадавших при инциденте.

Городские власти заявили, что стрелявший «обезврежен» и «угрозы для населения нет». По данным источников, он, предположительно, покончил с собой.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на случившееся. Он заявил, что Белый дом следит за ситуацией.

«Белый дом будет продолжать следить за этой ужасной ситуацией. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в молитве за всех пострадавших», — написал он в своей социальной сети Truth Social.