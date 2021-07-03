Расселение 10-этажного жилого дома на фоне катастрофы с частичным обрушением другого здания начали в Майами. Об этом сообщили представители муниципалитета.

Разъехаться предстоит жильцам кондоминиума Crestview Towers. Проведенное обследование здания показало его небезопасность из-за «структурных и электрических проблем». Заключение было дано еще в январе, но расселять жильцов высотки будут только сейчас.

Напомним, многоэтажный дом частично обрушился в Серфсайде, входящем в состав городской агломерации Майами. Это случилось 24 июня. Разрушенными оказались около половины из 130 расположенных в доме квартир. Погибли 22 человека, 126 считаются пропавшими без вести (rg.ru).