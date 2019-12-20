Власти Канады намерены запретить рекламу электронных сигарет

Правительство Канады намерено принять первые меры по снижению числа вейперов. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

По его данным, в частности, предлагается запретить всю наружную и онлайн-рекламу вейп-продукции, как и любую другую, которую могут увидеть или услышать дети и подростки. Магазинам будет запрещено выкладывать на прилавки электронные сигареты, а производителей обяжут на своей продукции сообщать о вреде вейпинга для здоровья. Еще одной мерой может стать запрет на вход в специализированные магазины молодым людям, которым нет 18 лет. Более предметно эти и другие предложения правительство начнет рассматривать в феврале 2020 года.

В настоящее время власти многих провинций Канады обеспокоены проблемой популярности вейпинга. Так, в Новой Шотландии с апреля 2020 года будет введен запрет на продажу электронных сигарет и ароматизированной заправочной жидкости к ним, а в Онтарио с января 2020 года вступит в силу закон о полном запрете рекламы электронных сигарет в магазинах и на заправочных станциях.