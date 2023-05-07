Власти Израиля приняли решение снести построенное без разрешения здание палестинской школы неподалеку от Вифлеема. Об этом сообщает газета Times of Israel.

«Израильские власти в воскресенье снесли здание недалеко от Вифлеема, в котором располагалась палестинская школа, финансируемая Европейским Союзом», — сообщает издание.

По данным СМИ, школа была построена палестинцами в 2017 году, но без разрешения израильских властей. После чего в марте 2023 года суд определил здание как угрозу безопасности с риском обрушения и вынес постановление о сносе учебного заведения. Сообщается, что снос объекта вызвал протест со стороны Евросоюза и Палестины.