Власти Ирландии решили отправлять в тюрьму нарушивших карантин туристов

В Ирландии иностранных туристов, нарушающих правила карантина, теперь будут отправлять в тюрьму. Соответствующий законопроект приняло правительство страны, информирует РИА Новости.

Документом предусмотрено наказание за выход из отеля без разрешения, а также за отказ от тестирования на коронавирус. Предполагается, что путешественникам-нарушителям придется заплатить до пяти тысяч долларов или месяц провести в тюремном заключении.

Такие меры распространяются на граждан из 20 стран, среди них Австрия, Бразилия, ОАЭ и 17 африканских государств. Примечательно, что эти туристы будут обязаны находиться в отеле на самоизоляции на протяжении двух недель за свой счет. Однако срок карантина может быть уменьшен, если анализ, сделанный на десятый день, окажется отрицательным.

Ранее ирландские врачи предупредили о побочных эффектах от вакцин от коронавирусной инфекции Pfizer и Моderna.

В мире число заболевших COVID-19 увеличилось до 109 997 288, за минувшие сутки специалисты зафиксировали 384 448 новых случаев заражения. С начала пандемии жертвами вируса стали 2 435 145 человек (aif.ru).