Польша задействовала собственные и натовские средства противовоздушной обороны (ПВО) для сбивания беспилотников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на польское военное командование.

Это первый случай за время российско-украинского конфликта, когда Варшава задействовала ПВО в своем воздушном пространстве.

По данным командования, радары зафиксировали более 10 объектов, и те из них, которые могли представлять угрозу, были «нейтрализованы».

«Некоторые из беспилотников, вошедших в наше воздушное пространство, были сбиты. Поиски и установление возможных мест падения этих объектов продолжаются», — говорится в заявлении.

Польская армия назвала нарушение воздушного пространства страны «актом агрессии». Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские самолеты «применили оружие против враждебных объектов». Он добавил, что страна находится в постоянном контакте с командованием НАТО.