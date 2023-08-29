Министерство обороны США установит систему мониторинга, которая будет использовать искусственный интеллект (ИИ) для контроля воздушного пространства Вашингтона. Об этом сообщил подполковник ВВС США Кертис Энгелсон, курирующий программы интегрированных систем ПВО страны.

«Речь идет о современной системе наблюдения, идентификации и слежения, которая контролирует и защищает контролируемое воздушное пространство вокруг Вашингтона, являясь частью интегрированной системы ПВО столичного региона», — приводит Пентагон слова подполковника. Новая система, как добавил Энгелсон, использует «последние достижения рынка в области машинного обучения и функций дополненной реальности на камерах наблюдения, которые помогают [специалистам] <…> идентифицировать объекты в воздушном пространстве столичного региона». По словам представителя ВВС, комплекс использует передовые камеры и «безопасную для глаз лазерную систему мониторинга».

Подполковник подчеркнул, что производительность усовершенствованной системы в 10 раз выше ее предыдущей версии. По словам Энгелсона, комплекс с ИИ может быть использован и для обеспечения безопасности других объектов, за которые отвечает Минобороны.

Внедрение системы, стоимость которой оценивается в $100 млн, начнется уже в 2023 году. (ТАСС)