Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять «исчерпывающие меры» для интеграции беспилотных воздушных судов (БПЛА) в единое воздушное пространство страны.

Как передает # со ссылкой на сообщение Кремля, Путин поручил доклад об этом представить до 1 сентября.

«В целях обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство РФ, рассмотрев в том числе вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в части, касающейся систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению беспилотных авиационных систем. Доклад — до 1 сентября 2023 года, далее — один раз в полгода», — говорится в списке поручений.