Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил принять меры по укреплению сотрудничества с Россией.

Об этом сообщае радио «Голос Кореи».

Лидер Северной Кореи принял участие в XVI заседании политбюро ЦК ТПК восьмого созыва, где дал поручения по внешней политике.

«Ким Чен Ын распорядился принимать активные конструктивные меры, нацеленные на дальнейшее укрепление традиционного корейско-российского добрососедства и сотрудничества, активизацию двусторонних отношений во всех сферах и их развитие в новую стадию», — указано в сообщении.