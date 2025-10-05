КНДР будет вынуждена принять «соответствующие военно-технические меры» для устранения угроз, если США продолжат наращивать военное присутствие в регионе. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на открытии выставки вооружений «Развитие обороны государства — 2025».

«Если США, открыто игнорируя озабоченность государств региона в вопросах безопасности, продолжат опасное наращивание вооруженных сил, то такое развитие ситуации толкнет нас на осуществление соответствующих военно-технических мер для устранения новых угроз и сохранения баланса сил», — сказал Ким Чен Ын, не уточняя, какие именно меры могут быть приняты.

По его словам, США наращивают военное присутствие на юге Корейского полуострова, чтобы упростить «нанесение превентивного удара по противнику в случае необходимости». В ответ на эти действия США в Пхеньяне обозначили новые цели для своих «специальных средств». «Я думаю, что противник должен задуматься над тем, в какую сторону движется обстановка в сфере безопасности», — добавил Ким Чен Ын.

«Подробности я приводить не буду. Они должны сами понимать, является ли территория Республики Корея безопасной», — заключил Ким Чен Ын.