Власти Ирана освободили американца Майкла Уайта

Задержанный в Иране ветеран ВМС США Майкл Уайт был освобожден и вылетел из Ирана в Швейцарию, откуда направится в США, передает РИА Новости.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников, Майкл Уайт направляется на родину на борту швейцарского правительственного самолета. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук направился в Цюрих вместе с врачом, чтобы там встретиться с Уайтом и сопроводить его в США.

Ранее власти Ирана предоставили медицинский отпуск из тюрьмы осужденному на 13 лет американцу Майклу Уайту, который заразился коронавирусом в иранской тюрьме и был отпущен на поруки в швейцарское посольство в Тегеране.

Приговор Уайту был вынесен в марте 2019 года. Он был осужден за оскорбление руководства Ирана и размещение в интернете частной фотографии.