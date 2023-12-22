Судья в штате Оклахома оправдала заключённого Глинна Симмонса, который провёл 48 лет в тюрьме за убийство, которого не совершал. Изначально он был приговорён к смертной казни. Как сообщает Би-би-си, это самый длительный из известных сроков, проведённых в тюрьме в США в результате неправомерного приговора.

70-летний Глинн Симмонс был освобождён в июле, после того как окружной суд постановил, что важные доказательства по его делу не были в своё время переданы его адвокатам.

«Рассмотрев чёткие и убедительные доказательства, суд пришёл к выводу, что преступление, за которое Симмонс был осуждён и приговорён к тюремному заключению… не было совершено Симмонсом», — заявила в своём постановлении окружной судья округа Оклахома Эми Палумбо.

Глинн Симмонс провёл в заключении 48 лет, один месяц и 18 дней за убийство Кэролайн Сью Роджерс в 1974 году во время ограбления винного магазина в пригороде Оклахома-Сити.

В 1975 году, когда Симмонсу было 22 года, он и обвиняемый по тому же делу Дон Робертс были признаны виновными и приговорены к смертной казни.

Позже наказание было смягчено до пожизненного заключения в результате постановления Верховного суда США о смертной казни.

Робертс был освобождён условно-досрочно в 2008 году.

Симмонс всегда настаивал на своей невиновности, утверждая, что во время убийства он находился в своем родном штате Луизиана.

Когда во вторник суд заявил о его невиновности, Симмонс улыбнулся. Чуть позже он тихим голосом сказал репортерам, что ждал этого момента «очень-очень долго».

«Что сделано, то сделано, но хотя бы должна быть ответственность», — сказал он.

Неправомерно осуждённые люди, отбывающие срок в Оклахоме, имеют право на компенсацию в размере до 175 тысяч долларов.

Как отмечается на сайте кампании Симонса по сбору средств GoFundMe, он болен раком печени. В ходе кампании уже собраны тысячи долларов на оплату его повседневных расходов и химиотерапии.