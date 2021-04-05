Власти Иордании завершили расследование попытки госпереворота

Власти Иорданского Хашимитского королевства заявили о раскрытии заговора против короля Абдаллы II и аресте всех его участников, сообщает Reuters.

В столице Иордании Аммане в ночь на 4 апреля, был предотвращен госпереворот. Арестованы член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид (бывший спецпосланник короля в Саудовской Аравии) и экс-министр финансов Бассам Авадалла (бывший советник короля), а также несколько высокопоставленных офицеров.

Кроме того были задержаны несколько лидеров местных бедуинских племен и члены неназванного разведывательного агентства. Власти страны предъявили обвинение единокровному брату короля Хамзе бен Хусейну, который до 2004 года был наследным принцем.

Абдалла II правит Иорданией с 1999 года, до занятия престола он руководил спецназом армии королевства. В 2004 году он назначил своего сына, Хусейна ибн Абдаллу, новым наследником престола.

Обвиняемый в организации попытки госпереворота Хамза бен Хусейн находится под домашним арестом. Несмотря на запрет со стороны властей, бен Хусейн делает публичные обращения через зарубежные СМИ, заявляя, что он пойдет на эскалацию конфликта с правящим королем.