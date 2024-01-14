Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержали активных сподвижников бизнесмена Имамидина Ташова и находящегося в США политического активиста Тилекмата Куренова, которые планировали государственный переворот. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 326 и 245 «Насильственный захват власти», «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций» УК КР.

В настоящее время Имамидин Ташов и Тилекмат Куренов скрываются от следствия и в рамках уголовного дела объявлены в розыск.

«Установлены десятки сторонников и активных сподвижников Имамидина Ташова и Тилекмата Куренова из различных регионов страны. Их допросили, они дали исчерпывающие показания. В том числе получена информация о финансировании подготовительных и организационных мероприятий со стороны Имамидина Ташова», — отметили в Госкомитете нацбезопасности.

Задержаны отдельные ключевые фигуранты, причастные к преступным планам по свержению власти.

Согласно данным ГКНБ, один из задержанных должен был выполнить роль координатора в Ошской и Джалал-Абадской областях, организовать людей для проведения массовых акций протеста. Он также отвечал за транспортировку людей в Бишкек.

Другая сподвижница была задержана в Таласской области. Ее функция состояла в организации денежных переводов из США. Как пояснили в спецслужбе, на ее имя Ташов несколько раз переводил крупные суммы.

Сообщается, что генеральный директор строительной компании KG Group Имамидин Ташов участвовал в обсуждении планов государственного переворота. Его телефонный разговор по этому поводу с находящимся в США политическим активистом Тилекматом Куреновым был записан сотрудниками ГКНБ с разрешения суда.

Итак, что происходит? Почему стала возможной подготовка к госперевороту? Может быть, центральные власти республики проявляют признаки неспособности полностью контролировать ситуацию в стране и этим решили воспользоваться деструктивные силы? Какие внешние интересанты могли стоять за подготовкой переворота? Например, как сообщает турецкое информагентство Anadolu, в рамках операции были проведены обыски в домах, где проживал Ташов, изъяты автомобили класса люкс, деньги и драгоценности. ГКНБ поделился фотографиями операции и обысков, и на одной из них внимание привлекла книга под названием «Дорожные просчеты», написанная главарем FETÖ Фетуллой Гюленом (турецкий оппозиционер, скрывающийся в США).

Оценить происходящее по просьбе # взялись известные кыргызские эксперты.

Аналитик, директор Института мировой политики (Бишкек) Шерадил Бактыгулов прежде всего отметил, что это скупое сообщение ГКНБ о задержании группы лиц, планировавших свержение власти, вызвало широкий резонанс как внутри Кыргызстана, так и за его пределами.

«Известие о задержании сторонников Ташова и Куренова и розыске двух последних получило огласку после видеообращения Имамидина Ташова 9 января этого года с обвинениями в адрес сотрудников ГКНБ КР. Известно, что с санкции суда ГКНБ КР проводило оперативно-технические мероприятия в отношении этих лиц и их сторонников. В одной из видеозаписей, распространённых ГКНБ КР, Куренов и Ташов обговаривают детали выступления последнего. Звучит и сумма «100 миллионов сомов», и «8 дней удерживания», и совет Куренова – «не бойся так заявить, люди все равно поверят». Интересная деталь – видео Ташова появилось в ночь с 8 на 9 января, но Ташова в стране найти не могут. Значит, кто-то (страна, организация или группа лиц) дали ему гарантии безопасности и обеспечили пути отхода», — делает вывод аналитик.

По его словам, Ташов повторил схему Куренова. «Тилекмат Куренов находился в СИЗО и после «выхода» на домашний арест покинул страну. В настоящее время, Куренов находится в США, куда просто так простой мигрант, искатель «лучшей жизни» из Кыргызстана не попадет.

Чем известен Тилекмат Куренов (он же Кудайбергенов, Кудайберген уулу)? Его имя попало в медиа после выступлений против власти с лета 2020 года. Его популярность среди граждан Кыргызстана не стоит преувеличивать, но и опасность от его действий нельзя преуменьшать. В данном случае главные фигуранты этой истории выступают в качестве «застрельщиков», некоего группового попа Гапона, известного персонажа в истории русской революции 1905 года, который своими призывами 9 января вывел тысячи простых людей под пули, что стало прологом к либерализации царского режима и последующему его свержению в России в 1917 году. Поэтому ГКНБ КР своевременно отреагировал и купировал в зародыше готовящееся тяжкое преступление. Тем более – записи переговоров, инструкции, суммы денег и их получатели были уже известны.

Зачем это нужно Ташову? Имамидин Ташов является учредителем и руководителем ООО KG Group («Кей Джи Групп»), занимающейся строительным бизнесом. В декабре 2020 года выдвигался кандидатом в президенты КР. За красивым фасадом улыбающегося успешного молодого человека скрываются денежные махинации и мошенничество (взял землю под строительство детского сада, но построил два многоэтажных дома). Собственно за эти деяния его и привлекла к ответственности Антикоррупционная служба ГКНБ КР осенью 2023 года. После возмещения ущерба в 53 млн сомов (опять же за счет квартир в тех же домах) он был выпущен под домашний арест. Бизнес и он сам оказались дискредитированными. При таком раскладе, перспективы продолжения зажиточной жизни в Кыргызстане весьма туманны. Следствие не завершено, а судебный процесс даже не начался. Документы, в том числе паспорта находятся у следователя, а фамилия Ташова в «стоп-листе» пограничников. Поэтому скрыться в таких условиях можно только при поддержке лиц, имеющих навыки конспиративной работы и обладающих серьезными ресурсами и связями, в том числе для организации незаконного пересечения границы.

В Кыргызстане такими навыками и ресурсами обладают бандитское «подполье», сторонники запрещенных религиозных организаций, гюленисты и разведчики иностранных государств. Бандитское «подполье» в настоящее время активно уничтожается. Религиозные организации отпадают, так как он вел бизнес методами, противоречащими исламским принципам. Поддерживать таких людей нельзя. Деньги брать можно, а вот помогать им и дальше нарушать исламские принципы нельзя. Остаются две последние группы. Думаю, ГКНБ КР работает над этим, а может уже знает причастных», — рассказал директор института.

Однако нам сейчас важно понимать, что для того, чтобы получить возможность скрыться, Ташов должен был вступить в контакт с резидентами и выполнять их требования, делает вывод Бактыгулов. «Это уже один из признаков вмешательства внешних сил во внутренние дела Кыргызстана с намерением, как минимум очернить государство и как максимум подготовить почву для очередного госпереворота. Цель подобной акции, не обязательно заключается в организации госпереворота. Это может быть и получение каких-то преференций для своей страны путем угрозы переворота, создание таких условий, чтобы руководство Кыргызстана пошло на поводу той или иной страны, организации или группы лиц. Поэтому от дальнейших действий сотрудников ГКНБ КР, как бы это громко ни прозвучало, действительно зависит защита суверенитета Кыргызстана», — полагает он.

Как отметил в свою очередь политический эксперт, доктор исторических наук, профессор Аскар Джакишев, с начала 90-х годов Кыргызстан столкнулся с активным противодействием организованной преступности, которая стала оказывать существенное давление на сферу экономики и политики. Происходило повсеместное сращивание преступного сообщества с отдельными представителями государственной власти всех уровней.

«Наблюдалась такая картина, когда член одной семьи имел мандат депутата Верховного Совета республики, а другой являлся лидером преступного сообщества. Преступники, накапливая огромные денежные средства за счет обложения «данью» бизнесменов, перенаправляли их в подконтрольные бизнес-структуры. Таким образом, лидеры преступных группировок приобретали имидж преуспевающих бизнесменов. Особый интерес у лидеров ОПГ вызывали строительные компании, которые становились своеобразными «стиральными машинами» по отмыванию денежных средств, добытых преступным путем. В Кыргызстане подобная практика ни для кого не была секретом, так как практически все прибыльные сферы бизнеса находились под «опекой» криминала», — рассказал Джакишев.

По его словам, новые власти республики решили «отделить мух от котлет», начав с арестов руководителей стройкомпаний, глав бизнес-структур по подозрению в финансовых злоупотреблениях. «Эта практика, проводимая органами госбезопасти, получила в обществе название «кустуризация», (дословно — отрыгнуть). Такой процедуре были подвергнуты десятки представителей крупного бизнеса, заплатившие огромные суммы для своего освобождения. На новый уровень вышла борьба с криминалом после ликвидации некоторых лидеров преступных сообществ, другие члены ОПГ публично заявили о прекращении своей преступной деятельности.

Широкий общественный резонанс вызвала ликвидация лидера преступного сообщества Камчи Кольбаева, у которого впоследствии конфисковали огромное количество дорогой недвижимости стоимостью сотни млн долларов.

Вместе с тем, наряду со зримыми и производящими впечатление результатами борьбы с оргпреступностью, появляются вопросы о соблюдении законности в ходе так называемой «кустуризации». На такие мысли наводит позиция прокуратуры и суда ввиду их отстраненности, индифферентности, они никак не комментируют происходящие события. В целом практика «кустуризации» вызывает в обществе неоднозначные оценки.

Что касается событий, связанных с задержанием лиц по обвинению в попытке организации госпереворота, как мне представляется, это есть реакция бизнесмена обиженного на применение в его отношении практики «кустуризации», — заключил профессор.