Минюст Грузии и специальная пенитенциарная служба республики не против того, чтобы родственники экс-лидера страны Михаила Саакашвили или он сам предложили списки иностранных врачей для лечения политика, заявил министр юстиции государства Рати Брегадзе, передает грузинский «Первый канал». По его словам, подобные документы они до сих пор не предоставили.

«Будто бы государство не разрешает польским врачам посещать Михаила Саакашвили. Здесь я хотел бы напомнить общественности, что 29 ноября 2022 года мы предложили осужденному Михаилу Саакашвили привлечь к его лечению врачей, я имею в виду иностранных врачей из любой зарубежной клиники. Впоследствии, три дня назад, мы дополнительно пояснили, что наше предложение в силе, министерство и специальная пенитенциарная служба не будут против того, чтобы какой-либо иностранный врач из любой зарубежной клиники занимался лечением Михаила Саакашвили», — отметил Брегадзе.

Как указал глава минюста Грузии, на данный момент ни Саакашвили, ни его семья не представили никаких заявлений или просьб по иностранным врачам. Он также добавил, что семья политика и он сам неверно трактуют позицию ведомства.