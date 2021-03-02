Власти Грузии не собираются удовлетворять главное требование оппозиции

Грузинские власти не согласятся на проведение внеочередных выборов в парламент, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя итоги переговоров с оппозицией, сообщает «Спутник-Грузия».

Накануне в Тбилиси состоялась внеплановая встреча правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которая была организована по инициативе президента Европейского совета Шарля Мишеля.

«Наша принципиальная позиция в связи с досрочными выборами неизменна. Это «красная линия» и это вопрос, который не рассматривается. Я это зафиксировал вчера на встрече, что никакого легитимного основания для требования досрочных выборов в стране нет. Лично я и моя команда действуем лишь в соответствии с интересами страны и народа, а не в соответствии с личными прихотями или интересами каких-либо конкретных партий. Это очень важно», – сказал Гарибашвили журналистам во вторник.

Он отметил, что первый вопрос на встрече касался освобождения лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.

«Безусловно, мы не будем и не можем вмешиваться в исполнение закона. У господина Мелия, его семьи или у членов его партии есть полная возможность в любое время, в любой день заплатить запрошенный залог, если в их интересы реально входит его освобождение из тюрьмы до внесения окончательного приговора по делу», – заявил Гарибашвили.

По словам главы грузинского правительства, второй вопрос касался полной готовности правящей команды осуществить избирательную реформу. Как отметил Гарибашвили, в этом направлении уже предприняты конкретные шаги.