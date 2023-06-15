Власти Грузии не получали запроса на экстрадицию экс-президента Михаила Саакашвили.

Как передает #, об этом сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью изданию «Украинская правда».

«Не то чтобы грузинский народ считал, что Саакашвили не виноват. Они могут не соглашаться с тем, что с ним, возможно, обращаются не так, как положено с президентом. Они очень гуманны; грузины очень толерантны. Но ощущение населения таково, что Саакашвили должен заплатить за некоторые преступления, совершенные во времена его режима — возможно, не им самим, но под его руководством. Такое чувство в целом. Но вместе с тем есть ощущение, что с ним нужно обращаться достойно и что нужно найти решение. Замечу, что запроса на экстрадицию не было. Все это — ответственность правительства», — сказала Зурабишвили.

Говоря о возможном помиловании Саакашвили, президент подчеркнула, что это «моральный вопрос», за который она несет ответственность перед людьми. По словам Зурабишвили, вопрос Саакашвили беспокоит грузинский народ, среди которого есть люди, пострадавшие в годы его правления, и она должна считаться с мнением общества. При этом она работает с властями Грузии, «чтобы найти решение, которое будет больше отвечать тому, как следует обращаться с бывшим президентом». Зурабишвили отмечает, что можно найти альтернативные пути помимо помилования, например, применение электронного браслета.