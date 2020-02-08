Власти Чили ввели чрезвычайное положение в связи с коронавирусом

Власти Чили объявили о введении режима чрезвычайного положения во всей стране с целью предупредить попадание и распространение нового коронавируса 2019-nCoV на территории Чили, передает РИА Новости.

«Мы уже подписали указ о введении чрезвычайного положения в связи с новым типом коронавируса. Это позволит нам принимать эффективные меры против возможных случаев, и мы приложим все усилия для того, чтобы своевременно выявить эти случаи и не допустить распространения эпидемии в Чили», — заявил министр здравоохранения Чили Хайме Маньялич в пятницу в ходе пресс-конференции.

Главное контрольное управление республики уже одобрило предложенные меры, официально режим ЧП вступит в силу в конце этой недели.

На данный момент в Чили нет ни одного подтвержденного случая заражения новым типом коронавируса.