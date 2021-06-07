Власти Брюсселя приняли решение отменить с 9 июня обязательное ношение масок на улицах, но с некоторыми ограничениями, сообщил бургомистр Филипп Клоз в Twitter.

«Вакцинация продолжается, показатели [заболеваемости коронавирусной инфекцией] падают. Таким образом, с 9 июня ношение масок больше не будет обязательным на открытом воздухе, за исключением нескольких загруженных торговых улиц города. Просим всех быть внимательными и ответственными», — написал он.

Также с 9 июня Бельгия впервые более чем за полгода откроет для посетителей внутренние помещения баров и ресторанов. Однако за одним столом сидеть смогут не более четырех человек, а расстояние между столиками не должно быть меньше 1,5 метров. Театры, кино и концертные залы не могут быть заполнены более чем на 75% с равномерным распределением людей по залу, число присутствующих в одном зале не может превышать 200 человек.

Жесткий карантин в Бельгии действует с октября прошлого года.