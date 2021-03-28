Власти Британии продлят до августа запрет на зарубежные поездки

Британские власти намерены продлить запрет на зарубежные поездки для граждан страны. Об этом сообщает The Sunday Times.

По данным издания, правительство Британии планировало объявить об этом 17 мая, однако приняло решение выступить с соответствующим заявлением 12 апреля.

Ожидается, что запрет на совершение поездок в иностранные государства будет продлен до конца августа.

Кроме того, после открытия границ британские власти намерены действовать по системе коридоров, которая предполагает деление стран на зеленые, желтые и красные зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Так, после поездки в «желтые страны» граждане будут обязаны пройти самоизоляцию, а после «красных стран» граждан могут принудить к двухнедельному карантину и сдаче по меньшей мере двух тестов на COVID-19.(Газета.Ru)