Власти Боливии объявили персонами нон грата посла Мексики и поверенную в делах Испании

Временное правительство Боливии объявило персонами нон грата посла Мексики в Ла-Пасе и поверенную в делах Испании в южноамериканской республике после инцидента у резиденции мексиканского посла. Об этом сообщила в понедельник и.о. президента Боливии Жанин Аньес.

«Правительство, которое я возглавляю, приняло решение объявить персонами нон грата посла Мексики Марию Тересу Меркадо, поверенную в делах Испании Кристину Боррегеро и консула Испании в Боливии Альваро Фернандеса», — сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

В пятницу полиция страны не пустила в резиденцию посла Мексики в Ла-Пасе сопровождавших поверенную в делах Испании в южноамериканской стране. По версии ведомства, люди, пытавшиеся проникнуть в здание вместе с дипломатом, скрывали лица от правоохранительных органов.

Помимо трех вышеуказанных дипломатов, Боливию в течение 72 часов должны покинуть лица, которые сопровождали поверенную в делах Испании во время инцидента. «Эта группа представителей правительства Мексики и Испании нанесла серьезный урон суверенитету и достоинству народа и правительства Боливии», — добавила и. о. главы государства.

Аньес также назвала «несостоятельными» объяснения, которые предоставили испанские дипломаты. По их словам, поверенная в делах Испании прибыла в резиденцию посла Мексики, чтобы «нанести визит вежливости».(ТАСС)