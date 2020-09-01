Власти Берлина обязали людей носить маски на больших демонстрациях

В Берлине участников демонстраций численностью более 100 человек обязали носить маски. Решение вынес сенат Берлина, передает Die Zeit во вторник, 1 сентября.

В частности, сенат усилил постановление о защите от инфекций, поэтому в федеральной земле Берлин теперь предусматривается требование носить маску для участников демонстраций с участием более сотни человек.

Кроме того, защитные средства для рта и носа необходимо носить на небольших мероприятиях или митингах, когда люди выкрикивают лозунги или поют песни.

Напомним, что 29 августа более 300 человек задержали на акции протеста в Берлине. В протестах против политики правительства ФРГ в области коронавирусной инфекции, участвовало более 38 тысяч человек, сообщили СМИ. (korrespondent.net)