Власти Беларуси заявили, что предприятия страны работают в штатном режиме

Белорусские предприятия работают в штатном режиме, производства не остановлены. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Александра Исаева.

«По состоянию на 10:00 26.10.2020 года все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме. Производства не остановлены, как это преподносят отдельные Telegram-каналы», — написала она в Facebook.

25 октября истек срок ультиматума, который экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выдвинула главе государства Александру Лукашенко. Среди требований оппозиции — отставка президента Беларуси, освобождение тех, кого они считают политзаключенными, прекращение насилия. С понедельника оппозиция призвала начать забастовки на промышленных предприятиях.(ТАСС)