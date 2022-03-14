На фоне последних событий, связанных с военной агрессией России против Украины, премьер-министр Армении Никол Пашинян демонстрирует антироссийские шаги, прибыв 9 марта в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и провел беседы с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Вместе с тем армянские СМИ анонсировали запланированный на 17 марта визит главы МИД Армении Арарата Мирзояна в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. При этом повестка переговоров Мирзояна в Брюсселе неизвестна.

Заигрывания руководства Армении с Западом происходят в преддверии визита Пашиняна в Москву, запланированного на 9 апреля. С учетом февральского визита в Москву президента Азербайджана Ильхама Алиева, в ходе которого он выразил недовольство тем, что в зоне ответственности российского миротворческого контингента до сих пор находятся остатки вооруженных сил Армении, то можно предположить, что на встрече Пашиняна с российским лидером Владимиром Путиным будет обсуждаться эта тема.

В Ереване это знают и пытаются изменить ситуацию в свою пользу. В связи с этим резко участились обстрелы позиций азербайджанской армии из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе. Тем самым Армения пытается создать для России еще одну зону напряженности и дискредитировать перед Западом российскую миротворческую миссию в Карабахе.

На днях в результате аварии был поврежден газопровод, проложенный из Армении в Ханкенди. Карабахские сепаратисты заявляют, что азербайджанские военнослужащие препятствуют ремонту газопровода, расположенного вблизи их позиций. На фоне последних обстрелов авария на газопроводе и намерение провести ремонтные работы вызывает определенные подозрения. Тем более, что карабахские сепаратисты и ранее пытались маскировать военно-инженерные работы, проводимые в непосредственной близости с позициями азербайджанской армии.

На этом фоне экс-начальник Генштаба вооруженных сил Армении Мовсес Акопян заявил, что «в ближайшее время ожидаются боевые действия на границах Армении и Арцаха».

По его словам, якобы под прицелом азербайджанской армии оказался пост российских миротворцев. «Целясь в пост российских миротворцев, несущих на месте службу, Азербайджан преследует цель выдавить оттуда российский контингент, добиваясь окончательного выселения армян из Арцаха», — заявил Акопян.

Во всей словесной шелухе Акопяна ключевым является то, что якобы был обстрелян миротворческий пост. Иными словами, Армения пытается вовлечь в провокацию российских миротворцев, стремясь выставить Азербайджан в качестве агрессора.

Для усиления информационного воздействия к этим действиям привлечена и армянская диаспора России. Так, Координационный совет Российско-Армянских организаций выступил с открытым обращением к руководству Российской Федерации, Минобороны России и командованию миротворческих сил РФ в Карабахе. В этом обращении, обвиняя Азербайджан в подрыве газопровода, заявляется, что карабахским армянам грозит гуманитарная катастрофа из-за того, что они не могут пользоваться газом для отопления жилья.

«Судя по всему, власти Азербайджана, подталкиваемые турецкой и украинской сторонами, готовы, воспользовавшись военным конфликтом на Украине, создать новый очаг напряжённости на Кавказе, чтобы отвлечь силы и внимание России, открыть т.н. «второй фронт». В столь сложное время некоторые проазербайджанские силы в России предпринимают через СМИ попытки очернить Армению, распространяют заведомо ложные информационные сообщения», — отмечается в документе.

При этом армянская диаспора обвиняет Азербайджан в грубом нарушении обязательств, взятых в соответствии с Трехсторонним заявлением, подписанным в ноябре 2020 года.

«Мы призываем руководство Российской Федерации предпринять все необходимые действия, которые исходят от Заявления от 09 ноября 2020 года, а также соответствующих Указов Президента РФ, определяющих права и обязанности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, для предотвращения гуманитарной катастрофы», — говорится в документе.

Как видим, армянская диаспора использует все средства своего арсенала для того, чтобы нанести вред азербайджано-российским отношениям, обвинив Баку в осуществлении антироссийской политики. Хотя по большому счету это Армения отказывается выполнять пункты Трехстороннего заявления. Ведь до сих пор из зоны ответственности российских миротворцев не выведены остатки ВС Армении, которые устраивают военные провокации против азербайджанской армии.