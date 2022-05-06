Австрия по-прежнему выступает против введения эмбарго на поставки газа из России, поскольку данная мера является красной линией для республики. Такое мнение выразила министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк в опубликованном в пятницу интервью медиагруппе Funke.

«Газовое эмбарго — это четкая красная линия для Австрии», — отметила Шрамбёк. При этом она добавила, что нельзя посылать соответствующие сигналы, если не можешь с ними справиться. «И ни мы, ни Германия не сможем это выдержать», — констатировала министр. «Со стороны Австрии, а также со стороны Германии — однозначное «нет», поскольку эмбарго принесло бы больше вреда, чем пользы», — подытожила Шрамбёк.

В то же время она предложила Европейскому союзу использовать фрекинг для добычи газа. «Существуют методы добычи сланцевого газа экологически безопасным способом. Мы не должны закрывать глаза и обосновывать технологическим состоянием 20-летней давности», — подчеркнула австрийский министр, уточнив, что технология развивалась. Кроме того, в среднесрочной перспективе, по ее словам, необходимы новые партнерские отношения, например с Саудовской Аравией в области развития солнечной энергетики и водорода.

Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн в интервью газете Kurier заявил, что страны Евросоюза пока не готовы к введению запрета на поставки российского газа и отметил, что это имело бы тяжелые последствия для европейской экономики. Прекращение импорта голубого топлива из РФ имело бы, по мнению главы компании, «тяжелые последствия для промышленности и экономики» Европы. Остановка российских поставок не позволила бы странам ЕС в полной мере «сохранить экономическую активность», считает он. Вместе с тем Штерн сообщил о том, что OMV «прорабатывает возможности оплаты газа, которые бы соответствовали санкциям» ЕС и одновременно позволили бы обеспечить будущие поставки из России.