Власти Армении сделали войну в Карабахе неизбежной — Кочарян

Заявление премьер-министра о том, что «Карабах – это Армения и все» перевело карабахскую проблему в плоскость армяно-азербайджанских отношений. По его словам, еще одним фактором эскалации конфликта в Карабахе стал «спровоцированный в июле пограничный конфликт» на армяно-азербайджанской границе. «Когда 12 июня начальник генерального штаба заявляет, что Армения не готова к войне, а через месяц провоцируется инцидент, преувеличивается значение этого инцидента… Делаются заявления, что мы победили Азербайджан и Турцию… Что это такое, если не подталкивание к войне? Если ты знаешь, что не готов, почему идти на такой шаг? Неужели думали, что Турция и Азербайджан это проглотят», — сказал Кочарян.