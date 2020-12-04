Власти Армении сделали войну в Карабахе неизбежной — Кочарян

Власти Армении сделали все, чтобы сделать войну в Карабахе неизбежной, заявил в пятницу в интервью армянскому «5 каналу» бывший президент страны Роберт Кочарян.
«Несомненно, можно было избежать войны. Я уверен, что власти Армении, осознанно или неосознанно, сделали все, чтобы сделать войну неизбежной», — сказал Кочарян.
По его словам, переговорный процесс был загнан в тупик. «Противоречивыми заявлениями была создана ситуация, при которой даже сопредседатели не знали, чего хочет армянская сторона и сложилось впечатление, что армянская сторона придумывает разные поводы, чтобы загнать переговорный процесс в тупик. Война началась в момент, когда никто не сомневался, что переговорный процесс срывается по причине армянской стороны», — отметил бывший президент.
Заявление премьер-министра о том, что «Карабах – это Армения и все» перевело карабахскую проблему в плоскость армяно-азербайджанских отношений. По его словам, еще одним фактором эскалации конфликта в Карабахе стал «спровоцированный в июле пограничный конфликт» на армяно-азербайджанской границе. «Когда 12 июня начальник генерального штаба заявляет, что Армения не готова к войне, а через месяц провоцируется инцидент, преувеличивается значение этого инцидента… Делаются заявления, что мы победили Азербайджан и Турцию… Что это такое, если не подталкивание к войне? Если ты знаешь, что не готов, почему идти на такой шаг? Неужели думали, что Турция и Азербайджан это проглотят», — сказал Кочарян.
Он раскритиковал также тезис бывшего министра обороны Давида Тонояна «Новая война — новые территории». По его словам, эти заявления, на реализацию которой у армянской стороны не было сил, подтолкнули Азербайджан на более интегрированное сотрудничество с Турцией. «Зачем заниматься пустословием, если под этим ничего нет?» — сказал Кочарян. (РИА Новости)