Рашад Алакбаров – художник уникальный и единственный в своем роде в Азербайджане, за которым закрепилось прозвище «Властелин теней». Он прославился, рисуя тени: для создания инсталляций мастер использует лишь лишь свет, тень и любые предметы, порой даже бытовые отходы или мусор — куски труб, бутылки, скомканную бумагу, ржавые болты и гайки, коробки, лампочки. Но глядя на шедевры, которые получаются в итоге, с трудом веришь в то, на что способна сила человеческого воображения и талант. Говорить о Рашаде Алакбарове можно долго, но лучше один раз увидеть его работы, чтобы потом никогда их не забыть.

Возможность соприкоснуться с волшебным миром мастера предоставит Пространство Современного Искусства YARAT, которое организует персональную выставку Рашада Алакбарова «Ты сам и есть!».

Как сообщает #, открытие вернисажа — 10 июня.

«Ты сам и есть!» – это мультидисциплинарная персональная выставка художника Рашада Алакбарова, которая выходит за рамки экспериментальности. Наряду с новым опытом работы использования различных материалов в творчестве художника, выставка также представляет его практику новым и весьма неожиданным образом. В этом иммерсивном проекте демонстрируются новые скульптуры и инсталляции художника, созданные по заказу YARAT», — подчеркивают организаторы.

Выставка — молчаливый диалог со зрителями, который заставляет задуматься. Кючевым элементом этого диалога является лабиринт. Рассматривая «эффект Макгаффина», художник выступает в контексте лабиринта и подчеркивает важность процесса и пути, а не предмета или события. Инсталляции, выражающиеся языком аллегорий и метафор, погрузившись в самые глубинные слои человеческого существа, раскрывают неоднозначные мысли.

Основным адресатом обращений и посылов Алакбарова, основанных на человечестве и обществе, созидании и существовании, памяти и воспоминании, вере, политических структур, культуре китча, является сам человек.

Выставка больше отражает трансформацию и расширение идеи лабиринта, чем адаптацию этой темы. Используя различные «инструменты» в этом «путешествии», художник рассказывает о прошедших и происходящих процессах. А фраза «Здесь был я» является как бы напоминанием о проекте Алакбарова на Венецианском биеннале, а также отсылкой к субкультурам локального характера.

Куратором выставки является Фарах Алакбарли.

Вход на выставку – свободный, однако в силу действующего карантина количество посетителей будет ограничено.