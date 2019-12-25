Владислав Каневский: «Сегодня в Баку нельзя не влюбиться»

Интервью «Зеркало» с Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Азербайджане Владиславом Каневским

— Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Азербайджан. Как Вы оцениваете его итоги?

— Это был первый официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан и по оценкам экспертов и политиков обеих стран он был весьма успешным. Кроме того, Азербайджан – первое государство в регионе Южного Кавказа, которое официально посетил глава нашего государства, что само по себе говорит о многом.

С уверенностью могу сказать, что визит был позитивный и плодотворный. Главы государств не только обговорили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, но и договорились о реализации ряда масштабных проектов, прежде всего в сфере экономики, энергетики и транспорта.

Бесспорно, ключевым вопросом украинско-азербайджанского диалога остается взаимная поддержка нашими странами суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджана. Одним из важных итогов визита является то, что главы наших государств подтвердили взаимную поддержку в этом весьма важном вопросе.

Повестка дня визита была насыщена, а особый акцент делался на экономическую составляющую, поэтому, торгово-экономическая, инвестиционная и транспортная сферы превалировали в ходе визита.

В рамках визита был проведен бизнес-форум, в котором участвовало около 100 субъектов внешнеэкономической деятельности с Украины. Нынешний бизнес-форум стал самым масштабным зарубежным бизнес-мероприятием в рамках зарубежных визитов наивысшего и высокого уровня за весь период независимости Украины и это свидетельствует о готовности обеих стран к практическому развитию сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Так же состоялось открытие Торгового дома Украины, который будет предоставлять целый комплекс услуг для представителей деловых кругов наших стран, что, по нашим оценкам, внесет существенный вклад в развитие торгово-экономических отношений между Украиной и Азербайджаном.

С учетом того, что Азербайджан является весомым игроком на глобальном энергетическом рынке, одним из ключевых направлений нашего двустороннего сотрудничества является энергетическая сфера. Безусловно, мы заинтересованы в наращивании объемов поставок азербайджанской нефти, при этом для нас является важным не только поставки нефти для внутреннего рынка Украины, но также использование транзитных возможностей нашей страны для поставок азербайджанской нефти на рынки других стран в рамках международных проектов, призванных повысить энергетическую безопасность и диверсификацию поставок нефти.

В контексте успешной реализации Азербайджаном проекта «Южный газовый коридор», который обеспечит доступ азербайджанского газа на рынки европейских стран, Украина также рассчитывает на углубление энергетического сотрудничества с Азербайджаном в этой сфере.

Важным направлением сотрудничества между нашими странами является сфера туризма и межрегиональное сотрудничество. Стороны договорились провести в первом полугодии следующего года в Баку Первый украинско-азербайджанский туристический форум.

Уже в ближайшее время, а именно в январе 2020 года, планируется проведение в Киеве очередных заседаний межправительственных комиссий и рабочих групп с целью практической реализации совместных инициатив и проектов.

Как известно, прочные связи строятся при дружеских и доверительных отношениях между странами и их народами, а также стабильном развитии государств. Украина и Азербайджан имеют и успешно развивают эти важные составляющие взаимного успеха.

Таким образом, встреча глав государств, а также достигнутые договоренности будут несомненно содействовать еще большему углублению взаимодействия между нашими странами, а также позволит перевести двусторонние отношения Украины и Азербайджана на кардинально новый качественный уровень, тем более потенциал, как в Украине, так и в Азербайджане для этого просто огромный.

— Какие впечатления от увиденного в Баку остались у членов украинской делегации?

— Визит был настолько динамичен, с интенсивной и насыщенной программой и повесткой дня, что к сожалению, украинская делегация практически только с окон автомобилей могла полюбоваться вашей замечательной столицей. Могу сказать, что отмечалась важная особенность города – это чистые улицы и умелое сочетание хайтека с классической архитектурой Востока, также не осталось без внимания заботливое отношение муниципальных властей к вопросу озеленения города – это свидетельствует о стратегическом подходе к развитию столицы. Сегодня в Баку нельзя не влюбиться.

Максимально позитивные отзывы имею от команды нашей Первой Леди Елены Зеленской, которая имела возможность более детально ознакомиться с культурой и достопримечательностями Азербайджана.

Огромные впечатления остались от посещения Центра Гейдара Алиева, там так же состоялась теплая встреча с Первым вице-президентом АР Мехрибан Алиевой. Кроме того, были позитивные отзывы от увиденного в Музее ковров и ознакомления с суперсовременной клиникой Бона Деа.

Но что особенно поражает и восхищает украинцев, которые посещают вашу страну – это гостеприимство, искренняя душевная теплота и симпатия азербайджанцев к моим соотечественникам. Поверьте, точно такие же чувства испытывают украинцы по отношению к братскому азербайджанскому народу.

— Много говорилось о том, что нынешний объем товарооборота между нашими странами не отвечает потенциалу азербайджано-украинских отношений. Есть ли реальные предпосылки для доведения его до рекордного уровня уже в следующем году?

— Прежде всего, хочу сказать, что Азербайджан – ключевой экономический партнёр Украины в регионе Южного Кавказа. За последние 2,5 года мы восстановили фазу активного роста товарооборота и создали надежную основу для последовательного возвращения к рекордному показателю товарооборота в 2010 году ($1,6 млрд.)

Действительно, экономический потенциал Украины и Азербайджана предопределяет возможности ставить совместные амбициозные задачи в торгово-экономических отношениях. Они довольно очевидны и вполне реальны, учитывая тот большой опыт, который наши страны совместно наработали за весь период после восстановления независимости.

Кроме того, проводимые в наших странах экономические реформы несомненно будут способствовать развитию украинско-азербайджанского экономического сотрудничества по восходящей.

По большому счету экономики Украины и Азербайджана много в чем дополняют друг друга. Представители государственных организаций, специалисты разных отраслей и предприниматели отлично знают наши общие возможности и позитивно оценивают наши перспективы. Конкретным доказательством этого стал уже вышеупомянутый украино-азербайджанский бизнес-форум, проведенный в рамках официального визита Президента Украины в Азербайджанскую Республику. Уверен, что масштабность этого делового Форума и его результаты будут весомым образом определять деловую активность между нашими странами в 2020 году и способствовать увеличению товарооборота, а также реализации инвестиционных проектов. Аналогичную цель мы ставим и с открытием Торговый Дома Украины в Баку.

С удовлетворением хочу отметить тот факт, что высокий уровень взаимодействия между министерствами экономики, энергетики, сельского хозяйства, агентствами продовольственной безопасности, таможенных служб и транспортных компаний Украины и Азербайджана, дает все основания для комплексной активизации всего спектра двустороннего экономического сотрудничества и эффективного взаимодействия в форматах многосторонних проектов.

В виду всего этого с уверенностью могу сказать, что обе стороны приложат максим усилий и возможностей для того, чтобы потенциал экономик наших стран не просто реально отображал показатели экономического сотрудничества, а также укреплял традиционно дружеские отношения между украинским и азербайджанским народами.

— Каковы Ваши личные впечатления от Азербайджана — насколько та информация о нашей стране, что была у Вас до начала работы в Баку, совпала с реально увиденным тут?

— Азербайджан производит очень позитивное впечатление. До назначения на должность посла я в разные годы посещал Азербайджан. Сегодня я вижу, что это стабильное, стремительно и уверенно развивающееся государство. Здесь проживают щедрые, открытые и гостеприимные люди, которые считают украинский народ братским народом.

За время пребывания в Азербайджане мне удалось ближе познакомиться с регионами страны – это захватывающее занятие, учитывая богатую историю, традиции и культуру азербайджанского народа, красоту пейзажей: завораживающие горы и теплое с характером море.

Но я считаю, что именно люди, которые здесь живут — это главная «изюминка» Азербайджана. Для меня Азербайджан продолжает открываться с лучших сторон. Я с удовольствием продолжаю изучать культуру вашей страны, ее традиции.

Кроме того, нас многое объединяет: наши нации трудолюбивые, доброжелательные, мирные, хлебосольные. Мы с трепетом относимся к своим национальным традициям, любим свою землю, высоко патриотичны. У нас также есть общая боль, которая нас закалила, делает нас сильнее, успешнее и увереннее в отстаивании суверенитета и территориальной целостности наших государств. Я и моя семья чувствуем себя здесь, в Баку, как дома.

— Вы справедливо отметили, что Азербайджан и Украина являются странами, чьи территории были оккупированы соседними странами. Но, достаточно ли информированы украинцы о причинах и последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта?

— Это хороший вопрос с учетом того, чтобы ответить на него и максимально искренне, выразив собственное мнение, и с учетом моего нынешнего статуса. Я считаю, что еще несколько лет назад много моих соотечественников не до конца понимали природу нагорно-карабахского конфликта. Этой теме, к сожалению, не было уделено достаточное внимание и в наших СМИ.

Ситуация изменилась, когда в наш дом пришла беда. Все больше украинцев стали осознавать, что конфликт на Востоке нашей страны в своей природе во многом перекликается с конфликтом в Нагорном Карабахе. Сейчас Украина, как никто понимает, что испытывает в этом смысле братский азербайджанский народ. Мы за мирное разрешение конфликтов, но суверенитетом не торгуют.

Мы живем в цивилизованном мире и считаем, что любые агрессивные действия должны быть наказуемы международным сообществом. Для этого есть разные инструменты, в том числе, санкции. Иногда это длится во времени. Поэтому, прежде всего наши собственные успехи, благодаря которым наши экономики становятся все сильнее, а армии все более боеспособными и современными – это главные «помощники» для справедливого разрешения конфликтов дипломатическим путем. Я надеюсь, что этому так же будет способствовать развитие по восходящей взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.

— Как Вы оцениваете идею совместных визитов представителей азербайджанских и украинских СМИ для ознакомления с реальными проблемами и достижениями наших стран?

— Считаю, что это очень позитивная и здравая идея. Я с удовольствием готов этому способствовать. Благодаря качественной работе журналистов мы сможем еще больше рассказать друг о друге, способствуя взаимной популяризации наших стан, а значит еще большему сближению наших народов.