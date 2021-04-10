Владимир Зеленский: «Для Украины важна поддержка Турции в восстановлении нашего суверенитета и территориальной целостности»

Взгляды Украины и Турции на угрозы безопасности в Черноморском регионе и варианты реагирования на них совпадают. Об этом, как передает Укринформ заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

«В этом году мы отмечаем 10-ю годовщину стратегического партнерства между нашими государствами. Круг вопросов и интенсивность нашего двустороннего диалога свидетельствуют, что это партнерство существует не на словах, а действительно оно подкреплено реальными делами и реальными победами. Я уверен, что успех будут иметь все договоренности, достигнутые нами сегодня. В первую очередь, мы основательно обсудили вопросы безопасности и совместное противодействие вызовам в Черноморском регионе. Стоит отметить, что видение Киева и Анкары совпадают как в отношении самих угроз, так и в отношении путей надлежащего реагирования на эти угрозы», — сказал Зеленский.

По его словам, для Украины важна поддержка Турции в восстановлении нашего суверенитета и территориальной целостности.

«Я был счастлив услышать от господина Президента слова продолжения такой важной поддержки и неизменности позиции Турции в будущем», — подчеркнул Зеленский.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал вхождение Украины в состав НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее утверждение содержится в совместном с украинским президентом Владимиром Зеленским заявлении.

«Было решено выразить поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности ее намерению получить план действий по членству в НАТО в ближайшем будущем», — сказано в заявлении.