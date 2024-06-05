Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Катар. Об этом он сообщил в Telegram в среду, 5 июня.

«Прибыл в Катар для переговоров с моим другом его высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Катар помогает Украине возвращать похищенных Россией детей. Мы будем говорить о продолжении этой работы как в рамках международной коалиции за возвращение украинских детей, так и в рамках Саммита мира, где это среди пунктов повестки дня», – написал глава государства.

По словам Зеленского, Катар активно участвовал в подготовке Саммита мира и должен стать на нем одним из голосов Ближнего Востока за возвращение людей домой, глобальную продовольственную, ядерную и энергетическую безопасность.

«Также обсудим с его высочеством эмиром Катара ряд двусторонних экономических вопросов и вопросов безопасности», — добавил президент. (корреспондент.net)