Владелец судна Ever Given заявил о проверке после ЧП в Суэцком канале

Японская компания Shoei Kisen заявила, что намерена заняться выяснением причин, по которым принадлежащий ей контейнеровоз Ever Given на прошлой неделе застрял и перегородил Суэцкий канал, сообщило агентство Киодо.

«Со времени инцидента все сотрудники компании испытывали беспокойство. Сейчас наступило некоторое облегчение. Мы займемся выяснением причин происшедшего», — сказал представитель компании.

Shoei Kisen добавила, что не намерена организовывать пресс-конференцию в связи со снятием судна с мели. Также компания поблагодарила всех участников этой операции.
| 2021-03-30T09:08:38+04:00 30 марта 2021, 11:35|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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