Владелец судна Ever Given заявил о проверке после ЧП в Суэцком канале

«Со времени инцидента все сотрудники компании испытывали беспокойство. Сейчас наступило некоторое облегчение. Мы займемся выяснением причин происшедшего», — сказал представитель компании.

Shoei Kisen добавила, что не намерена организовывать пресс-конференцию в связи со снятием судна с мели. Также компания поблагодарила всех участников этой операции.