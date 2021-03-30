Владелец судна Ever Given заявил о проверке после ЧП в Суэцком канале

Японская компания Shoei Kisen заявила, что намерена заняться выяснением причин, по которым принадлежащий ей контейнеровоз Ever Given на прошлой неделе застрял и перегородил Суэцкий канал, сообщило агентство Киодо.
«Со времени инцидента все сотрудники компании испытывали беспокойство. Сейчас наступило некоторое облегчение. Мы займемся выяснением причин происшедшего», — сказал представитель компании.
Shoei Kisen добавила, что не намерена организовывать пресс-конференцию в связи со снятием судна с мели. Также компания поблагодарила всех участников этой операции.