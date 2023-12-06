Навигация в Суэцком канале приостановлена из-за столкновения грузового судна с понтонным мостом. Об этом сообщает египетский телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.

По данным вещателя, столкновение произошло неподалеку от города Исмаилия.

В администрации Суэцкого канала сообщили, что обладают всем необходимым для устранения последствий аварии.

«Управление обладает необходимым опытом спасательных операций, а также необходимыми навигационными и техническими возможностями для профессионального реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации», – заявил глава администрации Суэцкого канала.