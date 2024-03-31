Баржа врезалась в мост в американском штате Оклахома, остановив движение по шоссе.

Об этом сообщает телеканал Fox news.

«По словам дорожного патруля, большая баржа врезалась в мост через реку Арканзас в Оклахоме, что привело к временному закрытию ближайшей главной автомагистрали в субботу», — говорится в сообщении.

По словам представителя государственного патруля, военнослужащие перекрыли южное шоссе 59 примерно в 13:25 по местному времени после того, как получили известие об инциденте, и перенаправили движение транспорта из этого района.

Причины пока неизвестны. Сообщений о пострадавших на шоссе или на барже не поступало.