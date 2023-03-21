Министерство иностранных дел Китая «решительно выступает против» запланированной остановки президента Тайваня Цай Инвэнь в США. Как сообщает Reuters, Пекин направил в Вашингтон строгие «представления» по этому поводу.

Президент Тайваня Цай Инвэнь отправится транзитом через Соединенные Штаты в Центральную Америку во время поездки, которая начнется в конце этого месяца, сообщила во вторник ее канцелярия.

Цай остановится в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе по пути в Гватемалу и Белиз. Заместитель министра иностранных дел Тайваня Александр Юи сказал, что подробности об остановке в США будут предоставлены позднее, когда будут согласованы договоренности.

Тайвань — формальная административная единица КНР, территория которой фактически контролируется частично признанной Китайской Республикой. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне 1945-1959 годов с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. (gazeta.ru)