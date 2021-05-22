Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек высказался по поводу возможного проведения ЧМ.

«Проведение чемпионата мира каждые два года? Точно нет», — написал Бонек на своей странице Twitter, передает «Чемпионат».

Ранее подобное предложение высказала федерация футбола Саудовской Аравии. В организации считают, что это поспособствует сокращению количества международных матчей, но повысит их ценность и актуальность. Его поддержали 166 федераций. Теперь ФИФА проведет исследование, чтобы проанализировать целесообразность такого промежутка.