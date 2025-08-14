Работодатель запустил программу вознаграждения, чтобы подвигнуть работников к здоровому образу жизни, занятиям спортом и сбалансированному питанию. Как пишет издание, одна из сотрудниц компании похудела на 40 кг за 90 дней и заработала 20 тыс. юаней ($2,8 тыс.). По ее словам, она строго следила за своим рационом и занималась спортом по 1,5 часа каждый день.

Тот, кто решился участвовать в программе, должен строго следить за своим весом. За каждый набранный 1 кг взимается штраф в размере 800 юаней ($112).

Согласно исследованию, опубликованному в марте 2025 года в научном журнале Lancet, в 2021 году число взрослых с избыточным весом или ожирением в Китае превысило отметку в 400 млн человек — более одной трети населения. По прогнозам, к 2050 году эта цифра вырастет до 630 млн.