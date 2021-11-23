Вице-премьер Армении, сопредседатель трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций Мгер Григорян заявил, что на данный момент договоренности о подписании какого-либо документа с Азербайджаном нет. Об этом он сказал в интервью газете «Грапарак».

Так чиновник ответил на вопрос, знаком ли он с содержанием документа, который якобы в ближайшее время должен быть подписан.

Ранее СМИ сообщили, что в Сочи 26 ноября состоится встреча лидеров Армении, России и Азербайджана. Кроме того, на прошлой неделе премьер Никол Пашинян заявлял, что Минобороны России выступило с предложениями касательно демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, и Армения согласна с этими предложениями. В свете этого в последнее время активно муссируются слухи о предстоящем подписании соответствующего документа.

Григорян заявил, что независимо от того, будут встречи или нет, процесс переговоров о демаркации и делимитации должен идти. Вице-премьер также не стал комментировать вопрос о том, какова повестка уже официально анонсированной встречи Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в декабре в Брюсселе.