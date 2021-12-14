Украина срочно нуждается в международной солидарности и военной помощи, и новому правительству ФРГ следует оказать ей поддержку в связи с опасениями возможного нападения России. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, соответствующий комментарий которого опубликован во вторник, 14 декабря, в немецкой газете Bild.

«В моем родном Киеве мы готовимся к возможной чрезвычайной ситуации, и я как мэр организую гражданскую оборону. Мы активизировали работу по набору и подготовке резервистов», — написал Виталий Кличко.

«Новое правительство Германии должно понять, что помощь нашей стране еще никогда не была так важна», — отметил украинский политик, выразив уверенность в том, что ФРГ должна поддержать поставки оборонительного оружия Киеву по линии Североатлантического альянса.

«Мы не позволим России вернуть нас в советскую империю, в которой народ Украины не хочет быть. Мы — европейская страна, которая как никогда нуждается в европейской поддержке», — резюмировал Виталий Кличко.