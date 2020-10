Visa анонсировала расширение проектов в Азербайджане

Наиболее важными для компании Visa являются проекты, направленные на развитие сферы применения бесконтактных платежей. Об этом Trend сообщила региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона Кристина Дорош.

По её словам, прежде всего – это транспорт и токенизация, а также развитие проектов по мобильным платежам.

Как отметила Дорош, одним из перспективных направлений остаются QR-платежи. Эта удобная и безопасная технология позволяет быстро проводить безналичные операции с помощью мобильного приложения на смартфоне. QR-коды можно встроить в любой платежный инструмент, который используется для осуществления и приема платежей за товары и услуги. Ранее Visa запустила первое в Азербайджане платежное решение на основе QR-платежей Visa в сети АЗС «Лукойл» совместно с платежным сервисом E-PUL и SOCAR.

Также региональный менеджер Visa отметила, что с точки зрения развития инфраструктуры приема бесконтактных платежей, перспективной является технология Visa Tap to Phone, позволяющая легко превратить смартфон на базе Android с NFC-модулем в POS-терминал без дополнительного оборудования. Visa Tap to Phone значительно упрощает и ускоряет операционную деятельность предприятий, содействует расширению сети приема бесконтактных платежей и снижению стоимости подключения к услугам эквайринга. Тесты и первые полноценные программы с Visa Tap to Phone были запущены в четырех странах постсоветского региона – Украине, Беларуси, Казахстане, Грузии. В Азербайджане интерес к данной технологии очень велик и в этом направлении ведется активная работа с партнерами, чтобы предложить рынку коммерческие решения Visa Tap to Phone.

«Cегодня основной запрос пользователей относительно платежей – это удобство, безопасность и скорость. Бесконтактные платежи наилучшим образом отвечают этим требованиям»- подытожила Дорош.