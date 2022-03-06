Американские финансовые корпорации Mastercard и Visa приостановили оказание услуг на территории России. Об этом говорится в заявлении компаний, опубликованных в субботу, передает ТАСС.

Подчеркивается, что компании ввиду антироссийских санкций «приняли решение приостановить оказание сетевых услуг в России».

«Эта мера подразумевает, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться системой Mastercard», — указывается в заявлении. Кроме того, подчеркнули в компании Mastercard, на территории России не будут работать карты Mastercard, выпущенные за пределами страны.

Компания Visa будет работать с клиентами и партнерами в РФ «с целью прекратить все транзакции Visa в ближайшие дни». «Когда процесс будет окончен, все транзакции, инициированные картами Visa, выпущенными в РФ, больше не будут работать за пределами страны», — сказано в заявлении.

Карты Visa и Mastercard всех российских банков продолжат работать в РФ, средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны.