Получив Шенгенскую визу, люди из других стран, могут без проблем перемещаться из одного государства, подписавшего Шенгенское соглашение, в другое. Это упрощает жизнь путешественникам, ведь им не приходится отдельно брать визу для посещения каждой страны.

В скором времени подобная виза может появиться в странах Азии. Планируется, что в проекте примут участие страны Шелкового пути. Идею о создании «азиатского шенгена», а именно Silk Road Visa, в июне 2018 года озвучили в Казахстане. Но в 2019 году Министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что вопрос требует более глубокой проработки, так как за годы независимого развития все государства обозначили и развили и свои собственные системы контроля за въездом.

Работу по внедрению Silk Road Visa планируется завершить до конца текущего года, и на начальном этапе в него войдут Казахстан и Узбекистан. Уже был согласован единый перечень стран, граждане которых могут подать документы на получение такой визы и ведутся переговоры по введению единой электронной системы выдачи виз.

Некоторые другие страны Шелкового пути также проявляют интерес к проекту. Как сообщает Sputnik Uzbekistan, министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов сказал, что интерес проявляет Кыргызстан. Есть некие наработки и с Азербайджаном. К проекту могут присоединиться Таджикистан, Монголия и ряд стран Закавказья. Идут переговоры.

В первую очередь, проект должен привлечь туристов, предоставив им возможность посещать несколько стран по одной визе. Но есть вероятность, что в дальнейшем процедура распространится на рабочие и коммерческие визы, однако сначала необходимо взвесить все за и против.

Учредитель Евразийской платформы миграционных инициатив, председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе АР Азер Аллахверанов комментируя # возможность присоединения Азербайджана к этому проекту, отметил, что подобные предложения имеют право на существование. Если взять исторический маршрут Шелкового пути, то он охватывает страны, между которыми есть определенное визовое сообщение. Взять, например, Азербайджан и Китай. А вот страны, находящиеся в СНГ, не имеют между собой визового сообщения за редким исключением, как, например, Азербайджан и Туркменистан.

Такая виза может быть удобна и для граждан других стран, и для граждан стран Шелкового пути. Это может быть хороший инструмент регулирования туристических потоков. В итоге туристов может стать больше, если они увидят для себя преимущества, такие как меньшие расходы на визу, более облегченные процедуры ее получения, то есть нужна мотивация.

Но, как подчеркивает Аллахверанов, все это должно найти отражение в национальном законодательстве, в нормативных актах. Нужно будет внести изменения в наше миграционное законодательство, а также в миграционное законодательство других стран.

«Но есть еще один момент, о котором необходимо подумать. Страны Шенгенского соглашения–единое пространство с единым интегрированным центром управления, в том числе над финансовыми потоками. В странах Шелкового пути ничего подобного нет. Например, если иностранец будет приобретать Silk Road Visa, то, безусловно, он обратится в ту страну, с которой решит начать путешествие, которая ближе ему географически или в которой процедура получения визы наиболее простая. Это приведет к тому, что какие-то страны могут финансово больше выиграть от выдачи виз, нежели другие. И это может стать причиной сложностей, недовольства. То есть, в теории все выглядит понятно и довольно просто, а при реализации проекта на практике, можно столкнуться с проблемами. Работая над надстройкой, надо работать и над базисом»,– подчеркнул эксперт.

По его словам, все стороны должны сначала прийти к единому знаменателю.

Председатель правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана Руфат Гаджиев отметил, что все процедуры, направленные на облегчение получения виз, приводят к увеличению турпотоков. Он сказал, что подобные предложения были уже давно, но сейчас Азербайджан и так сделал получение виз удобным, ведь получить электронную визу совсем несложно.

«Несколько лет назад такой проект как Silk Road Visa, возможно, был бы актуален. Сейчас он,– считает Гаджиев,– несколько запоздал. На сегодняшний день для привлечения туристов многие страны стараются максимально облегчить процедуры въезда, и виза ставится в аэропорту по прибытии. Она может быть платной или бесплатной. Все больше государств отказывается от виз, и думаю, этот процесс будет продолжаться».