Вирус: Тайна происхождения

Чем быстрее распространяется по планете коронавирус, тем чаще, наряду с тревожными настроениями, у людей возникают вопросы о природе этой болезни. И хотя многие специалисты уже пришли к однозначному выводу о ее происхождении из мира животных, есть ученые, не исключающие ее появление в результате биолабораторных разработок.

Согласно официальной версии, изначально в городе Ухань несколько работников и клиентов рынка животных и морепродуктов Хуанань заболели пневмонией неизвестного происхождения. Именно тогда китайцы вроде бы и подцепили коронавирус от одного из экзотических животных.

Однако ж, наряду с основной версией есть и неофициальные, которые массово продвигают в интернете любители теорий заговоров, и не только они. Среди таких теорий и версий называют неудачный эксперимент в лаборатории в Ухане, где как будто проводили опыты над летучими мышами. Или, что это биологическое оружие направленного действия. Разработка американских военных. Или же, что коронавирус — продукт эволюции.

С первых же дней его распространения многие западные СМИ повторили идею об утечке вируса из лаборатории в Ухане. И, действительно, Институт вирусологии Китайской академии наук находится совсем рядом с тем самым рыбным рынком, с которого, как считается, началось распространение вируса по миру.

Но китайцы сразу же заняли оборонительную позицию. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян сделал твит со ссылкой на статью Центра исследования глобализации о том, что вирус на самом деле был создан в США. В Китай же вирус якобы привезли американские военные во время игр World Military Games, проходивших с 18 по 27 октября 2019 года.

Звучат и утверждения, что пандемия коронавируса может быть репетицией биологической войны. До недавнего времени это считалось не более чем слухом, распространяемым сторонниками разных теорий заговоров. Однако на днях в телеэфире эту мысль высказал известный российский врач, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, передает портал «Лайф». Фактически сегодня пандемия коронавируса это репетиция биологической войны, отметил Рошаль в своем интервью.

То есть, какой бы ужасающей ни выглядела мысль о том, что кому-то может показаться возможным уничтожение половины человечества, она находит своих сторонников, и в их числе именитые медики.

В свою очередь «Известия» приводят перевод статьи из престижного научного журнала Nature Medicine с огромным рейтингом цитируемости, от 9 ноября 2015 года. Она подписана сразу 15 авторами, 13 из которых имеют отношение к Университету Северной Каролины в Чапел-Хилле, а еще два являются сотрудниками ведущей лаборатории специальных патогенов и биобезопасности Уханьского института вирусологии.

На страницах журнала ученые подробно изложили свою методику создания искусственного патогена и проверки его способности к заражению на мышах и клетках эпителия легких человека. Как утверждается в статье, целью этой работы было изучение потенциала заболеваний, вызывающихся SARS-подобными вирусами, чтобы избежать рисков при повторном появлении патогена.

И, несмотря на временный мораторий, который правительство США наложило на финансирование исследований по усилению функций патогенов, включая вирусы гриппа, MERS и SARS, работы по этому направлению получили специальное разрешение и были продолжены. Кроме того, существует и подтверждение того, что «синтетическая конструкция химерного мутанта» — искусственно созданного коронавируса — была одобрена американским комитетом по исследованиям двойного назначения (Dual Use Research of Concern committee), говорится в статье. А лаборатории Уханьского института вирусологии, ученые которой и принимали участие в этом исследовании, еще в 2015 году был присвоен самый высокий уровень опасности.

Части ученых кажется, что лабораторное происхождение косвенно подтверждается и тем, что до сих пор не найден природный источник коронавируса. Его искали в летучих мышах, змеях и панголинах, однако ни одна генетическая цепочка вирусов этих животных не совпала с SARS-CoV-2 настолько, чтобы все ученое сообщество посчитало их первоначальными хозяевами.

Впрочем, недавно в том же Nature Medicine появилась публикация, которая, как считают многие, должна положить конец конспирологическим теориям. В ней сказано, что, согласно выводам международной команды ученых, вирус, вызвавший крупномасштабную эпидемию COVID-19, имеет природное происхождение. «Анализ общедоступных данных о последовательности генома SARS-CoV-2 и связанных с ней вирусов не выявил никаких доказательств того, что новый вирус был создан в лаборатории», — утверждают авторы.

То есть, не будучи специалистом, очень трудно разобраться во всем этом и прийти к какому-либо однозначному выводу. Тем более, что этого не могут сделать до сих пор сами ученые.

Сказать тут можно только одно — какими в реальности будут последствия пандемии коронавируса, не знает никто. И людям остается лишь надеяться на лучшее, на милость Божью.